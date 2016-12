So entschloss sich auch der 19 Jahre alte Daniel Siegmund aus Döbeln, seinen Freiwilligendienst in Israel zu leisten, für ein ganzes Jahr. Seit gut einem Vierteljahr lebt er nun schon in Jerusalem, im "Deutschen Hospiz" der Borromäerinnen, in der ehemaligen "Deutschen Kolonie". Das Kloster befindet sich direkt am Weg nach Bethlehem. Vor allem aus religiösen Gründen habe er sich für Israel entschieden, sagt Daniel, stammt er doch aus einem evangelischen Elternhaus.

Daniel Siegmund aus Döbeln leistet seinen Freiwilligendienst in Israel. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Meine Hauptaufgaben sind: beim Abwasch helfen, den Garten pflegen und allgemeine Haushaltsaufgaben, die anfallen. Der Großteil der Gäste sind Deutsche, von denen wiederum der Großteil aus Bayern ist. Daniel Siegmund

Nur selten trifft der junge Sachse in Jerusalem ostdeutsche Pilger. Und auch unter den Freiwilligen ist er einer der wenigen aus den neuen Bundesländern, die sich nach dem Abitur für einen Dienst in Israel oder in den Palästinensergebieten verpflichtet haben.

Die Volontäre aus unserer Gruppe haben immer gescherzt: 'Das ist unser Quotenossi.' Wir sind insgesamt 22 Leute. Und ich bin der Einzige aus dem Osten. Das ist manchmal ein wenig skurril. Daniel Siegmund

Pilgerreise zur Geburtsstätte Jesus

Die Geburtskirche geht in ihren Grundmauern auf eine Basilika aus dem 4. Jahrhundert zurück. Der Legende nach befindet sich dort der Ort der Geburt Jesus Christus. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Für Daniel ist es das erste Weihnachtsfest ohne Eltern. Aber langweilig ist ihm deshalb nicht. In der Heiligen Nacht wird er mit anderen Freiwilligen von Jerusalem nach Bethlehem pilgern. Das ist eine Strecke von etwa zehn Kilometern. Ein großes Hindernis ist die acht Meter hohe Sperrmauer, die das Westjordanland von Israel abriegelt. Sie soll Bombenattentate verhindern. Zwar werden die israelischen Grenzpolizisten das Tor in der Heiligen Nacht weit öffnen, doch macht sich Daniel gerade jetzt Gedanken über die Situation im Heiligen Land.

Bethlehem ist ja nicht nur mit der Weihnachtsgeschichte verbunden, sondern auch mit der aktuellen Lebenssituation. Manchmal ärgere ich mich darüber, dass es in dem Heiligen Land so viele Missstände gibt, so viel Unfrieden. Und ich denke mir, gerade hier müsste es doch klappen, dass die Leute zusammenleben, weil es notwendig ist, weil das Land einfach karg ist. Doch der Konflikt ist festgefahren und das ärgert mich. Daniel Siegmund

Gottesdienst um Mitternacht

In Bethlehem will Daniel dann in der katholischen Katharinenkirche die Mitternachtsmesse feiern. Und er wird auch die Grotte in der Geburtskirche besuchen. Dort soll Jesus vor nunmehr 2016 Jahren in die Welt gekommen sein.