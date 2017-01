Antibakterieller Stoff Textilien aus Westsachsen vernichten Killerkeime

Multiresistente Bakterien sind in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gefürchtet. Sie sind lebensgefährlich und schwer zu bekämpfen. Deshalb erregten auf der diesjährigen Heimtextil in Frankfurt am Main Textilien aus Westsachsen großes Interesse, die Killerkeime vernichten können. Nun stehen Praxisversuche in Kliniken an.

von Brigitte Pfüller