Am frühen Sonnabendmorgen ist die Chemnitzer Polizei mit Anzeigen wegen Kellereinbrüchen überhäuft worden. Nach Angaben der Beamten mussten sie insgesamt sieben Anzeigen aufnehmen.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass in insgesamt 19 Keller und fünf Abstellkammern in einem Treppenhaus bzw. auf einem Hausboden eingebrochen worden war. Die Tatorte befinden sich auf dem Kaßberg (Emil-Rosennow-Straße, Weststraße), im Lutherviertel (Charlottenstraße, Dürerstraße), auf dem Schlossberg (Winklerstraße) in Gablenz (Ernst-Enge-Straße), dem Sonnenberg (Tschaikowskistraße, Gießerstraße, Uhlandstraße) und im Wohngebiet "Fritz Heckert" (Wolgograder Allee).