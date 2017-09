Das Chemnitzer Kinder- und Jugendfilm-Festival "Schlingel" geht mit einem umfangreichen Programm in seine 22. Auflage. Wie die Veranstalter mitteilten, werden 158 Filme aus 51 Ländern im Rahmen des Festivals über die Leinwand flimmern. Die Filme werden in Originalsprache gezeigt, übersetzt wird live im Kinosaal. Schwerpunkte sind in diesem Jahr die Themen Inklusion, Handicap und Anderssein. 126 Streifen konkurrieren in den Wettbewerbskategorien Kinderfilm, Juniorfilm, Jugendfilm, Animationsfilm, Blickpunkt Deutschland sowie Kurzfilm um Preise. Weitere Filme laufen in der außer Konkurrenz stehenden Sektion Panorama sowie im Kurzfilmprogramm "Nachbarschaft", das vor zwei Jahren gemeinsam mit den Partnerfestivals im tschechischen Zlin und Poznań in Polen ins Leben gerufen wurde.

Wie immer werden in Chemnitz nicht nur Filme gezeigt: Die Zuschauer können auch mit den Machern und Schauspielern ins Gespräch kommen. Am Ende der Festivalwoche haben dann elf Fach-, Kinder- und Jugendjurys die Qual der Wahl und müssen die Siegerfilme bestimmen. In der 18-köpfigen Kinderjury sitzen Mädchen und Jungen aus Bad Schlema, Budapest, Kiew, Kopenhagen, Ljubljana, Prag, Stockholm, Tergnier und Wien. Sie küren auch den überzeugendsten Kinderdarsteller. Außerdem wird ein Publikumspreis vergeben. Wobei sich trotz immer neuer Zusammensetzung in der Kinderjury seit dem ersten Filmfest 1996 in einer Sache nichts geändert hat, wie Michael Sagurna, Präsident des Medienrates der Sächsischen Landesmedienanstalt, in seinem Grußwort feststellt: "Der Wunsch, dass am Ende alles gut wird, zieht sich wie ein roter Faden durch alle Preisträgerfilme. Kinder lieben diese Illusion, aber sie meinen die Realität!"