Eine Bürgerinitiative will den in Zwickau geplanten Neubau einer Justizvollzugsanstalt für Sachsen und Thüringen stoppen. Am Mittwoch hat am Verwaltungsgericht Chemnitz eine Verhandlung über eine entsprechende Klage begonnen. Diese richtet sich gegen den Verkauf des für die JVA vorgesehenen Grundstückes durch die Stadt Zwickau an den Freistaat Sachsen.