Versicherungsschutz Chemnitzer Schulen streichen Klassenfahrten

Die Klassenfahrt ist der Höhepunkt im Schuljahr. Das war früher so und gilt noch heute. Doch was ist, wenn auf der Fahrt Schäden eintreten? Wer zahlt dann? In Chemnitz sind Schulen davon bislang ausgegangen, dass der Träger – also die Stadtverwaltung – einspringt. Doch zeigte sich jetzt, dass dem nicht so ist.