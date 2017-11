Zum Mittag herrscht an diesem Mittwoch reger Andrang im "Honniland". Die Museumsbesitzerin wirkt gestresst und begrüßt jeden Einzelnen mit den Worten: "Es ist schon ganz viel weg, wir verkaufen bereits seit Sonnabend. Die Zeitung hat das falsch geschrieben." Doch welche "Highlights" diejenigen, die es jetzt erst mitbekommen haben, verpassen, wissen sie ja nicht. Es steht immer noch so vieles in den zwei Hochparterre-Wohnungen. Ob Lampen, Geschirr oder Radios, es sind so viele Dinge, die es in der DDR in fast allen Haushalten gab. Dazu noch Raritäten, wie ein Porträt von Karl-Marx. Zu allem hat die Museumsbesitzerin, die nach dem "Reinfall mit dem falschen Zeitungsbericht" namentlich nicht mehr in Erscheinung treten will, Geschichten parat.