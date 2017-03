Sie sind bereits stadt- und polizeibekannt: drei junge Männer aus Libyen, Marokko und Algerien. Mehrere Autoeinbrüche und ein nächtlicher Ausflug in einen Supermarkt sollen auf ihr Konto gehen. Die Polizei hat die Männer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren als dringend tatverdächtigt ermittelt. Nachdem sich Bürger und Betroffene beim Bürgermeister beschwert hatten, wurden die Männer getrennt.

Bürgermeister Ingo Seifert hatte sich hinter das Telefon geklemmt. Bildrechte: MDR/Monika Tauber Als Schneeberger ihren Bürgermeister Ingo Seifert auf das kriminelle Trio angesprochen hatten, hat er sich kurzerhand an die Erstaufnahmeeinrichtung gewandt. "Ich habe das angeregt, inwieweit die Möglichkeit besteht, die zu verlegen, weil das immer die selbe Tätergruppe war, die hier agiert hat", sagt der ehemalige Polizist.

Nach Angaben von Holm Felber von der Landesdirektion Sachsen wurden zunächst zwei der drei Asylbewerber verlegt. Einer von ihnen in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden, der andere nach Leipzig. "Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, wenn man so eine Gruppe auflöst, dann reduziert sich der Kriminalitätsdruck, der von so einer Gruppe ausgeht", so Felber. Deshalb verteile man sie auf Einrichtungen in verschiedenen Orten. Das habe sich bewährt. Inzwischen ist auch der jüngste Tatverdächtige aus dem Trio verlegt worden, und zwar nach Chemnitz.

Weitere Asylbewerber aus Schneeberg verlegt

Wie Holm Felber weiter mitteilte, sind in den letzten Tagen noch weitere zwölf Personen von Schneeberg aus in andere Einrichtungen verteilt worden. Sie seien jedoch nicht straffällig geworden, sondern hätten aus sozialen Erwägungen heraus Schneeberg verlassen müssen. "Das Ziel ist es in Schneeberg, im größeren Umfange Familien zu konzentrieren. Bei den jetzt Verlegten handelt es sich um alleinstehende Männer aus den Maghreb-Staaten." Sie hätten sich aber nichts zu Schulden kommen lassen, betont Felber noch einmal.

Schlechtes Benehmen soll nicht belohnt werden

Auch wenn es gute Erfahrungen damit gebe, in manchen Fällen Asylbewerber in andere Einrichtungen zu verlagern, sei das nicht generell so. "Es gibt kein festgeschriebenes Prozedere", sagt Bürgermeister Seifert. Das sei für ihn auch nachvollziehbar. "Denn vielen der Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung gefällt es in Schneeberg nicht, weil ihnen das Flair der Großstadt fehlt, ist ja ein bisschen abgelegen." Man wolle nicht, dass der Eindruck entsteht, man müsse sich nur ein bisschen daneben benehmen, um verlegt zu werden, so Seifert.