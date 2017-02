Thorsten Hartwig vom Döbelner Welwel hat da so seine Erfahrungen gemacht. "Die jungen Leute von heute wollen entweder von 8 bis 16 Uhr mit der Maus arbeiten oder Deutschlands nächster Superstar werden. Mit wenig viel erreichen, das wird ihnen doch im Fernsehen suggeriert", so Hartwig. Ein "Knochenjob" mit familienunfreundlichen Arbeitszeiten käme für viele nicht mehr in Frage. "'Work-Life-Balance' heißt das neudeutsch heutzutage." Das heißt, viele versuchen, ihr Privatleben nicht mehr wegen eines Jobs hintenan zu stellen. Die Arbeitszeiten in der Gastronomie passen damit nicht zusammen. Arbeiten am Wochenende, bis spät abends oder in geteilten Diensten mittags und abends - das schreckt offenbar immer mehr Leute ab.