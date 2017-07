Ein herrenloser Koffer hat am Mittag in Chemnitz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Gepäckstück war von einem Unbekannten in der Straße der Nationen gegenüber der Galerie Roter Turm abgestellt worden. Passanten, die das beobachtet hatten, benachrichtigten daraufhin den Ordnungsdienst der Stadt, der die Polizei alarmierte.