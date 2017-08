Wer die Polizeimeldungen der vergangenen Wochen liest, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Immer wieder taucht Plauen auf. Und nicht nur mit vergleichsweise harmlosen Delikten. Messerattacken, schwerer Raub, Schlägereien oder Angriffe mit Pfefferspray werden aus dem Vogtland gemeldet. Und ein weiterer Punkt fällt auf: Häufig sind Ausländer beteiligt. Alles nur die Folge einer veränderten Berichterstattung, wie eine aktuelle Studie herausgefunden haben will? Oder ist die Wahrnehmung auch mit Fakten belegbar?

Kriminalität gestiegen und gesunken

Oliver Wurdak, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, die für Plauen zuständig ist, bestätigt MDR SACHSEN, dass die Kriminalität insgesamt gestiegen ist. Doch niemand müsse Angst haben, in Plauen auf die Straße zu gehen. Wenn man die Straftaten abziehe, die ausschließlich Ausländer begehen könnten, wie Verstöße gegen ausländerrechtliche Regelungen, sei die Kriminalität in Plauen sogar gesunken, sagt der Polizeisprecher MDR SACHSEN.

Insgesamt ist die Kriminalität in Plauen angestiegen. Jedoch nicht so hoch wie von einigen Bürgern wahrgenommen. Oliver Wurdak Sprecher Polizeidirektion Zwickau

Ein Punkt breitet der Polizei aber Sorgen. Der Anteil ausländischer Straftäter sei "deutlich gestiegen". "Mehrheitlich verübt diese Tätergruppe Straftaten unter anderen Nichtdeutschen", so Wurdak. Aber es seien natürlich auch Deutsche involviert. Woran es liegt, dass der Anteil nichtdeutscher Straftäter gestiegen ist, vermag der Sprecher nicht zu sagen. Eventuell hänge das damit zusammen, dass Plauen mehr Flüchtlinge und Asylbewerber habe als andere Städte. Zumindest habe es "eine Änderung der Bevölkerungsstruktur" gegeben, wie Wurdak sich ausdrückt. Die Bahnhofstraße in Plauen. Immer wieder gibt es Probleme in der Innenstadt. Bildrechte: dpa

Nicht gefährlicher als andere Städte

Ein besonderer Kriminalitätsschwerpunkt ist die Plauener Innenstadt, insbesondere der Postplatz. Hier häufen sich besonders im Sommer die Streiteren und Straftaten. Doch, dass Plauen die zweitkriminellste Stadt Sachsens ist, wie in der Presse vermeldet wurde, dementiert Wudrak heftig. Die Statistik von 2016 gibt ihm Recht. Mit 10.946 Straftaten auf 100.000 Einwohner liegt Plauen in etwa gleichauf mit Annaberg-Buchholz (9.884), Borna (10.544) oder Torgau (11.503). Wie in Plauen, so konzentriert sich die Kriminalität auch in den drei sächsischen Großstädten im Stadtzentrum. Laut Kriminalitätsatlas Sachsen lag die Quote im Zentrum von Chemnitz im vergangenen Jahr bei 50.577 Straftaten auf 100.000 Einwohner. In Dresden liegt sie bei 155.692 und in Leipzig bei 266.404 Straftaten.

Strengere Regeln - mehr Mitarbeiter

Auch im Rathaus macht man sich Gedanken. Die Situation ist offenbar so ernst, dass sich Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer zu einer öffentlichen Erklärung genötigt sah. Sowohl er als OB als auch der Stadtrat nähmen die Entwicklungen in der Stadt Plauen in Bezug auf die Kriminalität sehr ernst.

Plauens OB Ralf Oberdorfer setzt auf strengere Regeln und hofft auf mehr Polizei. Bildrechte: ddp Die Stadt setzt hierbei vor allem auf ein strengeres Sicherheitskonzept, das in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde. Der sogenannte "gemeindliche Vollzugsdienst" wurde verstärkt. Seit Anfang des Jahres wurden vier zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Die Beschäftigten des Vollzugsdienstes wurden zur Selbstverteidigung besser ausgestattet, mit Schutzwesten, Schutzhandschuhen, Handschellen, Einsatzmehrzweckstöcken und Reizgas. Auch seien sie weiter praktisch ausgebildet und geschult worden, unter anderem in Eigensicherung und Deeskalationsstrategien, so der OB.

Laut Stadt ist der gemeindliche Vollzugsdienst wochentags in drei Schichten und an den Wochenenden in Sonderdiensten im Stadtgebiet unterwegs. Das soll das "Sicherheitsgefühl der Menschen verbessern". Außerdem hätten die Mitarbeiter "Auszüge aus der Polizeiverordnung zum Verhalten in der Öffentlichkeit sowohl in englischer als auch in arabischer Sprache dabei, sodass sie diese bei Bedarf auch an die ausländischen Mitbürger übergeben können."

Stadt heuert Sicherheitswacht an

Ab 1. August geht in Plauen zusätzlich ein privates Sicherheitsunternehmen im Auftrag der Stadt auf Streife. "Dies ist eine weitere Maßnahme im Gesamtkonzept, um durch verstärkte Präsenz das Sicherheitsempfinden von Plauenern und Gästen zu erhöhen", sagt Wolfgang Helbig, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, MDR SACHSEN.

Die Polizei muss wieder in die Lage versetzt werden, in den Gemeinden vor Ort präsent zu sein Ralf Oberdorfer Oberbürgermeister von Plauen

"Ich finde, wir sind auf einem guten Weg, aber das reicht noch nicht aus", sagt OB Oberdorfer. Er erhofft sich mehr Unterstützung vom Freistaat, insbesondere von der Polizei. Das wünscht sich auch Polizeisprecher Wurdak. Doch die Realität ist eine andere. "Seit Jahren schrumpft der Personalbestand in unserer Polizeidirektion."