Auch am zweiten Tag des Stadtfestes in Chemnitz hat es handfeste Auseinandersetzungen gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden seit dem Vortag sechs Körperverletzungen, zwei Bedrohungen, eine Sachbeschädigung sowie ein Raub und ein Diebstahl registriert. Zudem sprachen die Beamten Platzverweise aus und nahmen mehrere Personen in Gewahrsam. Dennoch blieb die Lage insgesamt deutlich ruhiger als am Freitagabend und in der Nacht zum Sonnabend. Ein Grund dafür dürfte die verstärkte Polizeipräsenz im Umfeld der Brückenstraße und des Karl-Marx-Monuments gewesen sein. Zudem wurde Medienbrichten zufolge das Bühnenprogramm beim Stadtfest eine halbe Stunde früher beendet als ursprünglich geplant.