Seit Montag fahren ehrenamtliche Fahrer die grünen Bürgerbusse im Vogtland. Bildrechte: MDR/Roland Bromnitz

Die Gemeinden Bad Elster, Adorf und Lengenfeld setzen auf bürgerschaftliches Engagement. Da viele Orte nicht mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bedient werden, haben sich die Vogtländer selbst geholfen und sogenannte Bürgerbusse ins Leben gerufen. Ein Konzept, das schon in vielen anderen Regionen Deutschlands funktioniert. Wie zum Beispiel in der Lommatzscher Pflege in Landkreis Meißen. "Seit 2008 gibt es unseren Bürgerbus, mit dem wir zwei Linien betreiben. Wir haben acht ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer", sagt Vereinschefin Ute Schwäbe. Die Fahrgastzahlen seien seit Jahren stabil. Als Voraussetzung brauchen die freiwilligen Busfahrer ein ärztliches Attest und einen Personenbeförderungsschein, der vom Verein bezahlt wird.

Ehrenamtliche übernehmen öffentliche Aufgaben

Eingeführt wurde der Bürgerbus, weil "die Verkehrsgesellschaft Meißen mbH in diesen Gebieten unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen keine Buslinie einrichten und betreiben kann", so die offizielle Begründung auf der Webseite des Bürgerbusvereins. Eine Begründung, die Carsten Schulze vom Fahrgastverband Pro Bahn nicht mehr hören kann.

Bedeutet das jetzt, dass auch die Müllabfuhr, die Abwasserentsorgung oder die Feuerwehr von Bürgerinitiativen erledigt werden sollen, nur weil es sich nicht rechnet? Carsten Schulz Fahrgastverband Pro Bahn

Carsten Schulze vom Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die neuen Angebote nicht ganz so euphorisch. Bildrechte: MDR/Mantei Schulze will ausdrücklich nicht das Engagement der Freiwilligen Busfahrer schmälern. Aber hier werde das Pferd von hinten aufgezäumt, so der Fahrgastvertreter. "Diese Aufgaben in die Hände von Amateuren zu legen kann gut gehen, ist aber kein Patentrezept." Am Ende könne das dazu führen, dass immer mehr Angebote eingestampft würden, weil es die Bürger ja schon richteten. Bei der ÖPNV-Versorgung sei Sachsen das zweitschlechteste Bundesland. Das liege auch daran, dass die Versorgung an den Kreisgrenzen ende. "Hier müssen wir überregionale Linien vernetzen. Dann kann man auch wirtschaftlicher fahren", so Schulze.

Profis oder Amateure hinters Steuer?

Der Vorsitzende des vogtländischen Bürgerbusvereins, Olaf Schlott, versteht die Kritik, sieht das Ganze aber pragmatisch. "Für uns ist wichtig, dass die Leute wieder eine Anbindung bekommen.". Es sei etwa so wie beim Sport. Da gebe es die Fitnessstudios als Geschäftsmodell und die Sportvereine auf freiwilliger Basis. Jedes habe seine Berechtigung. "Vielleicht müssen wir einfach über neue und moderne Konzepte nachdenken, die in unsere heutige Zeit passen", so Schlott.