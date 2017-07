Eine Botschaft? Nein, da wolle Florian Huber gar nicht vorgreifen. Er denkt, jeder Mensch werde selbst eine Idee entwickeln, wenn er diese Zellen sieht. Die 50 gleichgroßen Räume lösen seiner Ansicht nach zum Beispiel Bilder von Unterkünften, von Zeltlandschaften aus. "Sie können auch Beklemmungen erzeugen. Aber wer genau hinsieht, wird sehen, dass die Räume transparent und begehbar sind und so mit neuer Energie und neuem Leben erfüllt werden können." So, in diese Richtung solle es gehen, doch die Entscheidung liege im Auge des Betrachters, meint Huber. Es sei eine soziale Skulptur und ein Experiment: "Nimmt es die Bevölkerung an oder werden die Zellen während der eineinhalb Monate leer bleiben?"