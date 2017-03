Da hüpft das Herz des Modellbahnfans: Die Diesellok BR 118 gibt es jetzt als Miniaturvariante. Der Spielzeughersteller PIKO aus dem thüringischen Sonneberg hat die Kultlok als Gartenbahn wiederauferstehen lassen. Am Mittwoch wurde die Modellbahn auf dem Bahnbetriebswerk Glauchau der Öffentlichkeit präsentiert – aus gutem Grund: Denn der Glauchauer Verein IG Traditionslok hat die Originallokomotive im Fuhrpark stehen.

Die Firma PIKO will das BR-118-Modell Ende März pünktlich zum Beginn der Gartenbahnsaison in den Handel bringen. Die Fans warten bereits sehnsüchtig. Die Ankündigung hatte Anfang des Jahres Begeisterung ausgelöst. Die BR 188 ist das zweite Modell einer Großdiesellok der Deutschen Reichsbahn. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen bereits die BR 132 aufgelegt.

Die BR 118 war die größte in der DDR gebaute Diesellok. Gefertigt wurde sie beim VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg. Eisenbahner gaben ihr deshalb scherzhaft den Spitznamen "Dicke Babelsbergerin". Die Lok wurde nach Angaben von PIKO bis in die 1990er Jahre im Schnellzugverkehr eingesetzt. Einige wenige Loks sind heute noch bei privaten Verkehrsunternehmen im Einsatz wie beispielsweise der Muldental-Eisenbahnverkehrsgesellschaft mit Sitz in Glauchau.