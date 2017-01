Etwa 350 Chemnitzerinnen und Chemnitzer waren in die Stadthalle geströmt, um über die Bewerbung zu dikutieren.

Etwa 350 Chemnitzerinnen und Chemnitzer waren in die Stadthalle geströmt, um über die Bewerbung zu dikutieren. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Was halten die Chemnitzer von der Idee, dass sich ihre Stadt für den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 bewirbt? Das wollten Vertreter der Stadt von etwa 350 Interessenten bei einer öffentlichen Diskussion in der kleinen Stadthalle wissen. Am 25. Januar steht der Vorschlag zur Abstimmung im Chemnitzer Stadtrat. Die Versammlung war somit noch einmal die letzte Tuchfühlung mit der Bürgerschaft, bevor es ernst werden könnte.