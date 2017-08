500.000 Euro Zuschuss vom Freistaat Museumslücke im Horch-Museum wird geschlossen

Eigentlich war die sächsische Kunstministerin Eva-Maria Stange am Montag ins Zwickauer August-Horch-Museum gekommen, um einen Scheck der Landesregierung in Höhe von 500.000 Euro zu übergeben. Mit dem Geld soll die Zwickauer Sonderausstellung "Schauplatz Automobil" für die 4. Sächsische Landesausstellung in drei Jahren unterstützt werden. Gleichzeitig konnte sie schon einen Blick in die geplante Dauerausstellung werfen, die sich an historischem Ort dem legendären Trabi widmen wird.