Andreas Richter (l.) und Ulf Peters vor der Marienkirche. Wird dies der erste Teil eines Vorher-Nachher-Fotos? Oder können die beiden Pfarrer bei ihrer jetzigen Haartracht bleiben? Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Am Anfang war es nur ein dahingesagter Witz: Wenn 500 Leute am 500. Jahrestag der Reformation in die Kirche kommen, dann färbt sich der Pfarrer seine Haare grün. Aus dem Witz wurde eine Wette: "Wenn die beiden Pfarrer Andreas Richter und Ulf Peters am Reformationstag zum Gottesdienst mindestens 500 Besucher begrüßen dürfen, dann färbt sich Andreas Richter seine Haare grün und Ulf Peters lässt sich eine Tonsur schneiden."

Am Reformationstag strömten förmlich die Besucher in die Marienkirche in Werdau. Aber waren es 500? Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Falls sie diesen Wetteinsatz einlösen müssten, kündigte Andreas Richter an, zum Gottesdienst am kommenden Sonntag mit temporär grün besprühten Haaren zu erscheinen. Danach wolle er wieder zu seiner natürlichen Haarfarbe zurückkehren. Eine Beerdigung mit grünen Haaren abzuhalten, könne er sich nicht vorstellen. Der Tonsurschnitt von Ulf Peters würde wohl länger anhalten, bis er nachgewachsen wäre. Es sollte aussehen, wie zu Luthers Zeiten. "Tonsur kommt aus dem Lateinischen von 'Schneiden'. Das ist ein Bußakt für die Mönche gewesen", so Peters. "Ich mache das in Erinnerung daran, dass Luther ja mal Mönch gewesen ist."

Besucherzahlen könnten besser sein

Klar wünschten sie sich mehr Besucher, meinen die beiden Pfarrer. Zu Festgottesdiensten seien es schon mal über 100, zu Weihnachten kämen rund 500. Doch vergangenes Jahr am Reformationstag zum Beispiel seien sie nur 40 gewesen.

Die Auflösung

Die Besucher sind vor dem Festgottesdienst am Dienstag durchgezählt worden. Es kam rund 400 Menschen. Die Pfarrer werten das als "vollen Erfolg". Richter freut sich, dass "aus der fixen Schnapsidee so viel geworden ist". Er kündigte an, trotzdem zum Gottesdienst am kommenden Sonntag wenigstens mit einer grünen Strähne erscheinen zu wollen. Dafür erntete er großen Beifall der Anwesenden. Er sagte, er habe sich sehr gefreut, dass so viele gekommen seien. Vielleicht gebe es später wieder mal so eine Aktion.

Wie Andreas Richter sagt, gibt es ganz verschiedene gute Methoden, Leute in die Kirche zu locken. Aber die seien oft nicht so verbindlich wie bei einem normalen Gottesdienst. "Es geht ja um die Haltung des Menschen, auch innerlich zum Glauben zu finden. Das wäre mir wichtig. Dass sie das annehmen und deshalb auch dann da sind in der Gemeinde und sich einbringen von ihrem Herzen her. Das wäre mein Wunsch." Insgesamt fasst die Kirche etwa 650 Besucher. Gekommen waren rund 400, wesentlich mehr als sonst üblich. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Quelle: MDR/nk