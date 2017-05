Holger Zastrow bleibt Parteichef der FDP in Sachsen. Der 48-Jährige hat sich am Sonnabend auf dem Landesparteitag der Liberalen in Glauchau gegen seinen Herausforderer Robert Malorny durchgesetz. Zastrow erhielt 127 von 240 gültigen Stimmen. Malorny vereinigte 101 Stimmen auf sich.

Zastrow-Gegner scheitern knapp

Zastrow ist seit nunmehr 18 Jahren Landesvorsitzender der Liberalen im Freistaat. Er führte die FDP zunächst als Juniorpartner der CDU in die Regierungsverantwortung. Bei der letzten Landtagswahl kam die FDP mit Zastrow als Spitzenkandidat jedoch nur noch auf 3,8 Prozent der Stimmen und erhielt keinen Sitz im Landtag.

In der sächsischen FDP schwelt seit längerer Zeit ein Machtkampf zwischen Unterstützern und Gegnern Zastrows. Der Parteichef war im vergangenen Jahr in Dresden als Bewerber für die Bundestagswahl gescheitert. Malorny hatte sich im Vorfeld daher im Vorfeld des Parteitages für einen Wechsel an der Parteispitze gemacht. Der 37jährige Maschinenbauer und ehemalige Bundeswehr Offizier will die sächsischen Liberalen stärker am Kurs von Bundeschef Christian Linder ausrichten.

Zastrow: "FDP wird in Bundestag und Landtag einziehen"