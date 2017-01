Am Landgericht Chemnitz ist wider Erwarten am Donnerstag noch kein Urteil gegen den sogenannten "Macheten-Mann" gefallen. Das Gericht vertagte die Entscheidung. Im Gerichtssaal wurden am Donnerstag lediglich die Zeugenaussagen der vorangegangenen Prozesstage wiederholt. Das Urteil soll nun voraussichtlich am 13. Februar gesprochen werden.

Verteidigung stellt Antrag

Der Anwalt des angeklagten 24-jährigen Tunesiers erbat sich mehr Zeit, um das von ihm beantragte Gutachten zum Drogenkonsum seines Mandanten studieren zu können. Das Gutachten war dem Verteidiger aus Berlin erst am Mittwoch zugegangen. Das Gericht gab der Bitte statt.

Laut einer Sprecherin des Landgerichts geht es in der psychiatrischen Beurteilung um die "Einsicht und Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit". Auch wurde der Gutachter um eine Einschätzung gebeten, ob eine Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt in Frage komme.

Prozessverlauf mit Hürden

Das Verfahren hatte voriges Jahr begonnen und gestaltete sich nicht einfach. Der Prozess startete am Amtsgericht Freiberg und wechselte dann ans Amtsgericht Chemnitz. Danach wurde das Verfahren an das Landgericht Chemnitz als höhere Instanz abgegeben, weil der Angeklagte bereits in Berlin wegen anderer Straftaten verurteilt worden war und mit den Delikten in Freiberg eine Gesamtstrafe zu bilden ist.

In diesem Supermarkt soll der angeklagte Tunesier eine Angestellte mit einer Machete bedroht haben. Bildrechte: MDR/Harry Härtel Dem 24-jährigen Tunesier, der seit Jahren in Deutschland lebt, werden diverse Straftaten zur Last gelegt. Unter anderem soll er in Freiberg den Besitzer eines Döner-Imbisses mit einer Pistole bedroht und im Frühjahr 2015 zwei Frauen verprügelt haben.



Den Beinamen "Macheten-Mann" erhielt er, weil er im September 2015 nach einem aufgeflogenen Ladendiebstahl in einem Supermarkt eine Mitarbeiterin mit einem Buschmesser in Schach gehalten haben soll.