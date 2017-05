Wer die Speisekarte der Topfmarktscheune in Burkhardtsdorf sorgfältig liest, der weiß nicht nur genau, was auf den Teller kommt, sondern woher die Zutaten stammen. Ob Gemüse, Fleisch, Öl oder Mehl, keiner der Erzeuger ist mehr als 50 Kilometer entfernt. Die Produkte seien natürlich etwas teurer als die aus dem Großhandel, sagt Jürgen Walter vom Gasthof. Aber viele Gäste legten Wert darauf und geschmacklich sei es ein deutlicher Unterschied. Die Topfmarktscheune ist nur ein Beispiel. Die Zahl der Restaurants, die diese Nische bedienen, wächst.

Milchtankstelle direkt am Bauernhof

Bildrechte: MDR/Nora Kilényi Doch ist es noch eine Nische? Oder kommen immer mehr Verbraucher auf den Geschmack? Einkaufen direkt auf dem Bauernhof - der ist oft näher als man denkt. Manchmal entsteht das Lebensmittel sogar noch im Speckgürtel von größeren Städten. Wie die Milch, die die 49 Kühe von Andreas Wetzel im Chemnitzer Stadtteil Kleinolbersdorf-Altenhain täglich abgeben. Das sind 1.000 Liter am Tag. Ein Zehntel davon verkauft er über seine Milchtankstelle - "Tendenz steigend".

Die kleine Edelstahltür links öffnen, Flasche reinstellen, Münzen rechts in den Automaten einwerfen und schon fließt die Milch - und das rund um die Uhr. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Die Tankstelle hat Andreas Wetzel seit drei Jahren. Als vergangenes Jahr Milchbauern öffentlichkeitswirksam gegen Dumpingpreise demonstrierten, bekam er noch mehr Zulauf. Einer seiner Kunden sagt: "Das ist wie früher. Ich kann aus der Milch wieder Quark machen. Das hatte ich durch die Kaufhallenmilch total vergessen. Und Milch und Quark schmecken auch viel besser als die Produkte aus der Kaufhalle."

Hofladen mit Kasse des Vertrauens

Auch Sarah Kretzschmar vom Biohof Kretzschmar mag den direkten Kontakt mit den Kunden. Ein Hofladen sei vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen. "Ich wollte eigentlich schon immer einen Hofladen haben, aber meine Eltern hatten früher gesagt: 'Das lohnt sich nicht.'" Inzwischen habe sie es aufgegeben, auf verschiedenen Märkten der Region mit einem Stand zu stehen, denn die Kunden würden zu ihr auf den Hof kommen. "Es werden auch immer mehr junge Leute mit Kindern. Die wollen die Tiere sehen, streicheln, mit dem Pony reiten oder dem Traktor mitfahren", so Kretzschmar. Die Kunden kommen aus dem Ort oder der näheren Umgebung, manche auch aus Chemnitz.



Im Hofladen gehen etwa 30 Prozent ihrer Produktion über den Ladentisch. Den Rest gibt sie ab an regionale Wiederverkäufer, die wiederum Supermärkte wie Edeka oder Simmel beliefern. Solche Märkte hätten sich inzwischen auf die Nachfrage nach regionalen Produkten eingestellt. Das Problem sei, dass der Handel insgesamt einen großen Preisdruck ausübe, so Kretzschmar. "Zum Beispiel kostet ein Hühnerei im Kaufland in Dresden 23 Cent. Wenn ich bedenke, dass nur die Hälfte bei mir ankommt - zu diesem Preis kann eigentlich niemand produzieren". Im Hofladen jedoch würden die Kunden die Hühnereier zum Beispiel immer noch günstiger bekommen. Da entfalle meistens die Verpackung, gestempelt müssten die Eier auch nicht werden. Und es gebe auch keine Verkäuferin, denn der Einkauf laufe über eine Kasse des Vertrauens, erklärt die Biohof-Bäuerin.

Regionalinitiativen im Aufwind

Im Hof der Schönherrfabrik bauen regelmäßig verschiedene Landwirte ihre Stände auf. Jeden ersten Donnerstag im Monat ist für neue Interessenten Gelegenheit zum Verkosten. Bildrechte: Ralf Renner / Marktschwärmer

Doch wer sich seinen Kühlschrank komplett mit heimischen, gesunden Lebensmitteln füllen möchte, wird Schwierigkeiten haben, gleich mehrere Biohöfe in der Region abzuklappern. Dafür gibt es sogenannte Regionalinitiativen. Sie bringen Biohöfe und Endverbraucher zusammen. Zum Beispiel in der Chemnitzer Schönherrfabrik. Hier im Hof bauen ein paar Erzeuger jeden Donnerstagnachmittag ihre kleinen Ladentische auf. Zwei Stunden und etwa 40 Stammkunden später sind alle ihre Körbe leer. Denn das Einkaufen in der Regionalinitiative "Marktschwärmer Chemnitz" läuft über Vorbestellungen und Vorkasse in einem Internetportal. "Ist doch besser, wenn ein paar Händler hierher fahren, als wenn alle zu den Händlern fahren", meint Sandra Renner, Gründerin und Organisatorin der Marktschwärmer in Chemnitz.

Gründer der "Marktschwärmer Chemnitz": Ralf und Sandra Renner Bildrechte: Ralf Renner / Marktschwärmer Sie hatte das Konzept über einen Fernsehbericht aus Frankreich kennengelernt, hat sich dann eine Initiative in Berlin angesehen und beschlossen, so etwas für Chemnitz zu gründen. "Ich bin Allergikerin, reagiere auf viele Konservierungsstoffe. Ich musste immer schauen, wo ich mein Essen herbekomme, das war sehr anstrengend", so Renner. Richtig von Hand produzierter Käse zum Beispiel schmecke einfach anders, viel intensiver und frischer. "Und in Marmeladen steckt halt wirklich nur das drin, was drauf steht und nicht irgendwelche chemischen Stoffe und viel zu viel Zucker.



Eine Kundin sagt, sie hätte das Konzept zufällig bei Facebook gesehen. Es gab eine Verkostungs-Aktion. "Da war ich schon total angefixt. Seitdem fahre ich jeden Donnerstag hier vorbei." Sie findet den direkten Kontakt toll. So könnte sie zum Beispiel über Rezepte "schnacken". Seit ihr Enkelkind auf der Welt ist, achte sie noch mehr auf gesunde Ernährung als vorher schon. "In die Kaufhalle gehe ich eigentlich nur noch für Katzenfutter und Drogerieartikel."

Derzeit gibt es bei den Chemnitzer Marktschwärmern keinen Anbieter von Obst und Gemüse - aber sie arbeiten daran, heißt es. Bildrechte: IMAGO Eine junge Frau mit Kind sagt, sie kaufe 60 bis 70 Prozent ihrer Lebensmittel hier ein. Wenn es künftig noch Anbieter für Obst und Gemüse geben würde, wären es 100 Prozent. "Ich gehe nicht gerne einkaufen. Da passt es mir ganz gut, dass ich hier die Sachen, die ich vorbestellt habe, einfach einsammeln kann. Dann ist das in einem Ritt erledigt."



Als Sandra Renner die Regionalinitiative in Chemnitz 2015 startete, war sie die erste "Marktschwärmerei" in Sachsen. Jetzt sind es fünf, drei weitere sind im Aufbau. Sie ist sich sicher, dass dieser Markt weiter wachsen werde. "Gerade nach den vielen Lebensmittelskandalen denken viele Menschen um und überlegen sich 'Was kauf ich hier eigentlich?'".

Wie können Erzeuger und Verbraucher zueinanderfinden?

Wer nun Händler, Höfe, Milchtankstellen oder Regionalinitiativen in der Nähe finden möchte, hat mehrere Möglichkeiten. So gibt es zum Beispiel eine noch recht druckfrische Broschüre der Direktvermarktung in Sachsen e.V. mit dem Titel "Qualität - Direkt vom Hof 2017". Hier werden neben Hofläden auch Bauernmärkte und ländliche Feste aufgelistet.



Im Internet hat der Verband Direktvermarktung in Sachsen e.V. ebenfalls Direktvermarkter übersichtlich gelistet. Ein weiteres Internetportal, das Erzeuger und Verbraucher zueinander führen soll, ist die vor kurzem freigeschaltete Seite www.regionales.sachsen.de. Mit dem Verbraucherportal will das sächsische Umweltministerium die Regionalvermarktung von Lebensmitteln stärken.