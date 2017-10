Bildrechte: dpa

Nach mehr als 15 Jahren Unterbrechung erhalten am Freitag an der TU Chemnitz wieder frisch gebackene Grundschullehrer ihre Abschlusszeugnisse. Wie eine TU-Sprecherin sagte, haben insgesamt 75 Absolventen damit im ersten Jahrgang seit der Wiederaufnahme des Studiengangs an der Hochschule ihr Studium erfolgreich beendet

1997 war die Ausbildung für Grundschulpädagogen an der Chemnitzer Uni eingestellt worden. Angehende Grundschullehrer konnten nur an den Universitäten in Dresden und Leipzig studieren. Erst seit Ende 2013 bildet die Hochschule der drittgrößten Stadt Sachsens wieder Lehrkräfte für die jüngsten Schüler aus. Aktuell stehen in Chemnitz 120 Studienplätze für Lehramt an Grundschulen zur Verfügung, in Dresden sind es 150 und in Leipzig 280.

Mehr Studienplätze gefordert

Angesichts des anhaltenden Lehrermangels und Unterrichtsausfalls - insbesondere an sächsischen Grund- und Oberschulen - fordern Experten eine weitere Erhöhung der Studienplätze in Chemnitz. Zudem verlangen sie eine langfristige Zusage für die Grundschullehrerausbildung vom Wissenschaftsministerium. Nach der Hochschulplanung ist die Lehramtsausbildung in Westsachsen bis mindestens 2024/25 gesichert. Aktuell sind in Chemnitz 422 angehende Grundschullehrer eingeschrieben. Die Regelstudienzeit umfasst acht Semester. Die Kapazitätsplanung für die Lehramtsausbildung richtet sich nach der Bedarfsplanung, die das Wissenschaftsministerium vom Kultusministerium erhält, hieß es.

Quelle: dpa/MDR/ma