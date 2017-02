Bei einem Wohnungsbrand in Chemnitz haben Rettungskräfte eine Leiche gefunden. Ein Polizeisprecher sagte dem MDR, es sei noch unklar, ob es sich bei dem Opfer um den Mieter handele. Das Feuer war am Freitagbend in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Mindestens 17 Bewohner umliegender Wohnungen mussten in Sicherheit gebracht werden. Sie könnten nach und nach in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bildrechte: MDR/Harry Härtel