In diesem Haus in Chemnitz wurde eine Leiche gefunden. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

In Chemnitz gibt ein Fall mit einem Schwerverletzten und einer Leiche Rätsel auf. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant am frühen Montagmorgen zunächst einen schwer verletzten Mann auf einer Straße gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Vermutlich handele es sich um einen 67-Jährigen, so die Polizei. Angaben zur Ursache der Verletzung und den näheren Umständen wurden zunächst nicht gemacht. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden.

In der Wohnung, von der die Polizei vermutet, dass sie dem Verletzten gehört, wurde später eine Leiche gefunden. Aufgrund der vorgefundenen Situation in der Wohnung werde derzeit von einem nichtnatürlichen Tod ausgegangen, sagte ein Sprecher. Weitere Einzelheiten - etwa zum Geschlecht, Alter oder zur Todesursache - nannte er nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Chemnitz waren bereits in der vergangenen Woche zwei Leichen gefunden worden - in beiden Fällen hat es die Chemnitzer Kriminalpolizei möglicherweise mit Verbrechen zu tun. Am Mittwoch war ein noch unbekannter Toter mit entsprechenden Verletzungen auf einer Industriebrache gefunden worden. Im Fall eines 21-jährigen Syrers steht nach der Obduktion fest, dass er getötet wurde. Seine Leiche war am vergangenen Montag im Stadtpark gefunden worden. Zu den Hintergründen ermittelt die Polizei.