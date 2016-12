"Die kleinsten Leiterplatten, die wir heute produzieren, sind für Herzschrittmacher bestimmt", sagt Margret Gleiniger, Geschäftsführerin der KSG Leiterplatten GmbH. Weitere Leiterplatten aus dem Erzgebirge sind bereits mit Kameras ins Weltall geflogen, andere steuern die Beleuchtungstechnik der Bayern-Arena in München und auch wenn Skipässe im Winter zum Einsatz kommen, sind die Gornsdorfer mit in Aktion.

So ist es kein Wunder, dass die Zeichen auf Wachstum stehen: Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Rekordumsatz von 87 Millionen Euro angepeilt. Das sind rund 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Belegschaft stieg in diesem Jahr erstmals auf mehr als 700 Beschäftigte. Geliefert wird in 22 Länder. Mit mehr als 80 Prozent sitzen die meisten Abnehmer in Deutschland.