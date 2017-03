Linux? Schon mal gehört. Aber was das genau ist, wissen die wenigsten. Dabei bestimmt das freie Betriebssystem längst unseren Alltag. In Handys, Tablets, oder TV-Receivern ist Linux längst Normalität. Auch im professionellen Bereich sind Linux-Anwendungen weit verbreitet. Lediglich zu Hause bei PC und Laptop fristet die freie Software ein Nischendasein. Dabei ist ein Linux-Rechner doch viel besser als einer mit Windows oder Mac OS, glaubt Wolf vom Chaos Computer Club Sachsen (CCC).

Linux schafft Arbeitsplätze und spart Geld

"Linux ist benutzerfreundlich und man hat die freie Wahl bei Software. Man braucht keine Angst vor Viren oder Trojanern zu haben und damit auch keine Angst, ausspioniert zu werden." Er selbst benutzt das Betriebssystem schon seit Jahren und betreut den Stand des CCC Sachsen. Die CCC-Mitglieder stehen als Ratgeber zur Verfügung, wenn es um Fragen wie Spionagesoftware, Darknet oder ganz simple Computerprobleme geht. "Leider gibt es noch immer Berührungsängste bei Linux. Aber gerade durch Linux-Systeme in der öffentlichen Verwaltung könnte man Arbeitsplätze im Supportbereich schaffen und gleichzeitig Lizenzgebühren für Software sparen, sagt Wolf. Dichtes Gedränge in den Hörsaalgängen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Das sieht auch Torsten Franz am Nachbarstand so. Der Lüneburger ist schon seit zehn Jahren mit seinem Ubuntu Deutschland e.V. Gast in Chemnitz. Ubuntu ist die derzeit beliebteste Version von Linux. Franz betreibt mit seinen Kumpels die Webseite "ubuntuusers.de". Dort bekommen Linux-Anwender Hilfe bei Problemen. Aber auch hier in Chemnitz steht er mit Rat und Tat zur Seite. Beispielsweise wenn es um Linux auf Smartphones oder Tablets geht. "Alle sagen, dass Linux sich noch nicht durchgesetzt hat. Dabei ist in vielen Geräten, die wir verwenden, Linux schon lange Standard. Es steht halt bloß nicht Linux drauf wie bei einem Windows-Rechner."

Voller Hörsaal am Sonntag. Über 90 Vorlesungen in zwei Tagen standen auf dem Programm. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Christina Lohr hat an diesem Wochenende ein volles Programm. Die 27-Jährige gehört zum Organisationsteam und koordiniert das bunte Treiben im Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße. Lohr ist seit ihrem Informatik-Studium in Chemnitz mit dem Linux-Virus infiziert. "Die Linux-Tage sind das größte Linux-Treffen im deutschsprachigen Raum. Wir beobachten schon seit Jahren eine ständig steigende Resonanz. Allein in diesem Jahr haben wir über 90 Vorträge, es gibt Workshops, Veranstaltungen für Jugendliche, die Praxis Dr. Tux, wo man Probleme auf dem eigenen Computer beheben lassen kann und ein interessantes Rahmenprogramm."

Barrierefreiheit und Anwenderfreundlichkeit

Für Pavel Dostal aus Prag hat sich die Reise nach Chemnitz gelohnt. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Das Schwerpunktthema in diesem Jahr heißt "Barrieren einreißen". Hier geht es um Telefonlösungen für taube Menschen oder eine App für Rollstuhlfahrer bei der Suche nach barrierefreien Orten. Einer, den das Thema besonders anspricht, ist Pavel Dostal. Der junge Tscheche ist blind und extra aus Prag angereist. "Ich verwende auch in meinem Alltag Linux, weil es viele Programme für Menschen mit Behinderungen gibt. Seien es Sprachausgabeprogramme oder grafische Lösungen, speziell für Menschen mit Sehbehinderungen." Der Themenschwerpunkt in diesem Jahr sei gerade für ihn interessant, sagt Dostal, der auch in der IT-Branche arbeitet.

Hier wollen wir Anwendungen für Menschen mit Behinderungen vorstellen und nicht zuletzt, Berührungsängste gegenüber Linux abbauen. Christina Lohr Mitorganisatorin der "Linux-Tage"

Junge IT-Experten dringend gesucht

Auch die Aussteller seien zufrieden, sagt Christina Lohr. Hier könnten sie zu anderen Interessenverbänden und Kollegen Kontakte knüpfen und auch nach neuem Personal Ausschau halten. Bestes Zeichen dafür ist der Andrang an der Wand mit Stellenanzeigen der verschiedensten Unternehmen.