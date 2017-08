Im Prozess um den Mord an einem 56 Jahre alten Mann in Chemnitz hat der Mitangeklagte und frühere Geliebte Jan D. die Witwe des Opfers mit neuen Details schwer belastet. Am sechsten Verhandlungstag erklärte er vor Gericht, im Auftrag der Frau einen weiteren Mord geplant zu haben.

Bildrechte: mdr/Harry Härtel

Bei dem potenziellen Opfer handelte es sich um einen weiteren Geliebten der Witwe und Vater ihrer zweiten Tochter. Dazu habe er im August 2016 in dessen Wohnung eine Crystal-Lösung in die Kaffeemaschine gespritzt, so der Angeklagte am Montag dieser Woche. Der 36-jährige Betroffene sagte vor Gericht aus, sein Kaffee habe am Folgetag merkwürdig geschmeckt. Obwohl er nur wenige Schlucke getrunken habe, musste er für zwei Tage ins Krankenhaus. "Ich kann froh sein, dass ich noch lebe."



Die Angeklagte wies diese Vorwürfe zurück. Und auch den Auftrag, ihren Mann zu töten, habe sie nicht erteilt, beteuerte sie wiederholt vor Gericht. Sie stehe vielmehr weiterhin zu ihrer Aussage, die sie als Zeugin bei der Polizei gemacht habe. Danach hätten drei unbekannte und maskierte Täter das Ehepaar in dessen Haus überfallen, den Ehemann getötet und ihr dabei beide Beine verletzt. Dies könne als ihre Einlassung gewertet werden, sagte sie.