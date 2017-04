Als I-Tüpfelchen konnten sich am Donnerstag Begeisterte auch selbst ausprobieren im Mangaworkshop bei den japanischen Zeichnerinnen Teru Shimonishi und Akira Nakamura. Beide geben am Montag und am Dienstag noch einmal ihr Wissen weiter. Da beide Kurse voll belegt sind, kann man die Mangakünstlerinnen zudem am Sonnabend in der Sonderausstellung treffen und ihnen dort - genau wie der deutschen Mangazeichnerin Inga Steinmetz - beim Arbeiten über die Schulter schauen.

Zeichnen lernen wie die Profis: Workshops machen es möglich. Bildrechte: MDR/Manja Kraus