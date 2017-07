Das Marienberger Panzergrenadierbataillon 371 ist auf dem Weg zum Nato-Einsatz in Litauen. Am Sonnabendvormittag wurden in der Erzgebirgsstadt mehrere Panzer auf einen Zug verladen. In den nächsten Tagen werden auch Soldaten verlegt.

Aufladen ist Millimeterarbeit

Für die Panzerfahrer war es knifflig, die 46 Tonnen schweren Geschützwagen auf die Zuganhänger zu bugsieren.

Das Beladen der Panzer war Maßarbeit. Auf den Ladewagen war nur wenige Millimeter Spielraum. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Die Flachwagen der Bahn sind kaum breiter als die Panzer. Wie bei Flugzeuglandungen mussten Einweiser beim "Parken" helfen.



Die Marienberger Jäger haben zunächst 14 Schützenpanzerwagen vom Typ "Marder" – ihr Hauptwaffensystem – auf die Reise geschickt. Weiteres Material folgt. Insgesamt sollen 120 Fahrzeuge sowie 50 Container ins Baltikum verlegt werden.

Auftrag: Üben und Ausbilden

Das Marienberger Panzergrenadierbataillon stellt mit 450 Soldatinnen und Soldaten den Kern der deutschen Truppen in Litauen. Sie werden unterstützt von Kameraden aus Thüringen, die zurzeit ebenfalls Panzer und Material verladen. Zum Nato-Gefechtsverband gehören aber auch Truppen aus Norwegen, Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

"Wir freuen uns auf unseren Auftrag, auch wenn jetzt im Rahmen der Verlegung die ein oder andere Träne fließen wird", so der Kommandeur der Marienberger Jäger, Oberstleutnant Thorsten Gensler. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Ein Militärstützpunkt in der Kleinstadt Rukla wird für die Kameraden ab August die neue Heimat sein. Laut Oberstleutnant Thorsten Gensler, dem Kommandeur der Marienberger Jäger, absolvieren die Soldaten dort ähnliche Aufgaben wie in Sachsen: "Wir werden einen regulären Ausbildungs- und Übungsbetrieb durchführen, allerdings gemeinsam mit den anderen Nato-Kräften. Es geht darum – wie wir Soldaten das immer tun – uns auf den schlimmsten Fall vorzubereiten, allerdings mit einer rein defensiven Haltung!"

Gemischte Gefühle bei Angehörigen

Auslandseinsätze sind für die Marienberger Panzergrenadiere nichts Neues. Zuletzt hatten sie die Schnelle Einsatzgruppe der Nato (Very High Readiness Joint Task Force) verstärkt. Doch für die Familien der Soldaten bedeutet der sechsmonatige Einsatz Entbehrungen.

Beim Verladen der Panzer in Marienberg waren daher auch Angehörige als Zaungäste dabei, darunter die Frau eines Hauptfeldwebels: "Mein Mann geht das vierte Mal in den Einsatz. Es ist sein Job. Man lebt damit, aber gewöhnt sich nicht daran. Es wird schwierig, vor allem weil die Geburtstage unserer beiden Kinder in die Einsatzzeit fallen."

Schaulustige beobachteten das Spektakel am Marienberger Bahnhof, teils mit kritischer Miene. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Auch zwei ältere Männer aus Jöhstadt, Angehörige von Soldaten, sehen dem Einsatz mit gemischten Gefühlen entgegen. Einer meinte: "Die paar Hanseln können doch eh nichts machen, wenn dort unten was losgeht. Das ist doch nur moralische Unterstützung." Der andere äußerte grundsätzliches Unverständnis für den Einsatz in Litauen: "Wir Deutschen haben dort nichts verloren. Rein aus der Geschichte heraus."

Einsatz mit politischer Brisanz

Der deutsche Einsatz in Litauen geht auf einen Nato-Beschluss von 2016 zurück. Darin wurde festgelegt, dass in drei baltischen Staaten und in Polen jeweils ein multinationaler Gefechtsverband stationiert wird, wobei Deutschland die Führungsrolle in Litauen zugeteilt bekam. Anlass war die Annexion der Krim durch Russland. Die östlichen Nato-Mitglieder bangen seitdem um ihre Sicherheit. Die Aufrüstung empfindet Russland jedoch als Provokation.

Brigadegeneral Ruprecht von Butler: "In Litauen spüren Sie die Dankbarkeit der Bevölkerung, dass die Nato Präsenz zeigt." Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Brigadegeneral Ruprecht von Butler, der die Panzergrenadierbrigade 37 mit ihren sächsischen und thüringischen Standorten führt, sagt dazu: "Wir sind in Litauen, um zu zeigen, dass das Bündnis bereit ist, sich zu verteidigen. Und insofern richtet sich das nicht gegen irgendjemanden, sondern es ist ein Einsatz für unsere Freiheit. Und solange niemand diese Freiheit gefährdet, braucht er sich auch nicht bedroht fühlen."