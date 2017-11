Vertreter von Stadtverwaltung und dem für die Kanalisation zuständigen Zweckverband Frohnbach haben am Mittwoch nach mehrmonatiger Bauzeit den Marktplatz in Limbach-Oberfrohna wieder freigegeben.

Die Arbeiten seien sehr knifflig gewesen, sagte Ingolf Ritter vom Zweckverband Frohnbach. "Es mussten sehr große Rohre verlegt werden, teilweise in Baugruben mit über acht Metern Tiefe." Ein Hauptproblem sei das Wasser gewesen. "Es ist ja der ehemalige Limbach, der als Abwasserkanal genutzt wird. So dass dort extreme Gefahr für die Arbeiter bestand. Wir mussten bei Regen schnell die Baustelle verlassen." Aber es sei alles gut gegangen, es habe keine Verletzten gegeben, so Ritter.



Ging der Zweckverband zu Beginn der Arbeiten noch von Baukosten von reichlich einer Million Euro aus, rechnet er heute laut Ritter mit etwa zwei Millionen Euro.