Nach zwei weiteren im Landkreis Zwickau festgestellten Fällen von Masern sind am Mittwoch die Abiturprüfungen im Lessinggymnasium Hohenstein-Ernstthal teilweise ausfallen. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich bei den Erkrankten neben einem acht Monate alten Säugling auch um eine 14-jährige ungeimpfte Schülerin der Schule.

Überprüfung im Lessinggymnasium Hohenstein-Ernstthal

Das Lessinggymnasium in Hohenstein-Ernstthal Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Dienstag überprüften Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Schüler und Lehrer der des Lessingymnasiums auf ihre Impfnachweise. Nachdem auch bei neun der überprüften Lehrer nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob sie den notwendigen Impfschutz besitzen und daher Ansteckungsgefahr besteht, mussten einige der angesetzten Abiturprüfungen ausfallen. Laut Schulleiter Klaus Hoppe ist derzeit unklar, ob noch weitere Prüfungen in dieser Woche verschoben werden müssen. Nach Angaben der Amtsärztin Carina Pilling haben sich das Baby und die Schülerin in Arztpraxen mit Masern infiziert. "Dieser Umstand belegt, wie hochansteckend diese Virusinfektion ist", sagte sie.

Gesundheitsamt Zwickau erweitert Impfsprechstunde

Empfehlung des Gesundheitsamtes: Kontrolle des Impfstatus und gegebenenfalls Impfung gegen Masern Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Gesundheitsamt des Landkreises Zwickau bietet ab sofort erweiterte Impfsprechstunden an. Zum Angebot gehören die Überprüfung des Impfstatus und die Impfung selbst. Vorerst gelten die erweiterten Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr und freitags von 13 bis 16 Uhr. "Je nach Bedarf wird das Gesundheitsamt flexibel reagieren und wenn erforderlich, die Sprechzeiten noch erweitern", erläuterte Amtsärztin Pilling das vorsorgliche Angebot des Gesundheitsamtes. Sie bat die Bevölkerung, dabei mitzuhelfen, ein Ausbreiten dieser schwerwiegenden Erkrankung zu verhindern. "Dazu hilft es, den eigenen Impfstatus zu kontrollieren. Oft genügt ein Blick in den Impfausweis." Durch eine Blutentnahme sei es ebenfalls möglich, den Impfstatus in kurzer Zeit festzustellen. Im Fall eines nicht vorhandenen Impfschutzes sollte die Masernschutzimpfung schnellstmöglich nachgeholt werden. Dies könne man beim Hausarzt, dem Kinderarzt, aber auch im Gesundheitsamt in Zwickau tun.

Ausbruchsort der Erkrankungsserie: Luisenhof in Langenchursdorf

Mutmaßlicher Ausbruchsort der Masernfälle ist der Luisenhof in Langenchursdorf, da die erkrankte Schülerin dort wohnt. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die zwei Schulstandorte der Waldorfschule Chemnitz ihre Tore nur noch denjenigen Mitarbeitern und Schülern geöffnet, die entweder geimpft sind oder schon einmal an Masern erkrankt waren. Dort lernen ebenfalls Kinder aus Langenchursdorf.

Zahl der Masernfälle in Sachsen steigt

Masern sind hochansteckend. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Zahl der Erkrankungen im Landkreis Zwickau ist damit auf 15 gestiegen. Das sächsische Gesundheitsministeriums registrierte in diesem Jahr bislang rund 70 Fälle von Masern im Freistaat, doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Ein Höhepunkt wurde im Jahr 2015 mit 271 Fällen registriert.