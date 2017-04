Wolfgang Mattheuer Mattheuer gehörte zu den bedeutenden Malern und Grafikern in der DDR. Er gilt als Mitbegründer der sogenannten "Leipziger Schule". Mattheuer wurde 1927 in Reichenbach/Vogtl. geboren, wo er eine Lithografenlehre absolvierte. Danach studierte er Grafik in Leipzig. An der dortigen Hochschule für Grafik und Buchkunst lehrte er auch. Von 1974 an arbeitete er als freischaffender Künstler. Seit den 70er Jahren war Mattheuer auch über die Grenzen der DDR hinaus bekannt. Zu seinen wichtigsten und bekanntesten Werken zählt die Bronzeplastik der "Jahrhundertschritt".