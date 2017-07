Eigentlich sieht man "Hühnerschrecks", "Maffs" oder "Hackenwärmer" kaum noch auf unseren Straßen. Die Rede ist von Fahrrädern mit einem Einzylinder-Hilfsmotor, einem Eintopf. Die hatten ihre große Zeit in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als Rohstoffe und Geld knapp waren und man irgendwie von A nach B kommen musste. "Fahrräder gabs damals genug. Also kam man auf die Idee, ans Rad einen kleinen Motor zu bauen", sagt Horst Drichelt, Vorsitzender des Klein-Erzgebirge e.V. in Oederan.

Ein Riesengaudi ist auch an diesem Sonnabend angesagt. Der Parkplatz vor dem Klein-Erzgebirge ist voll von Hühnerschreckfans. Liebliches Knattern aus allen Ecken und in der Luft liegt leichter Benzinduft, die Sonne blitzt durchs Blätterdach – so stellt man sich das Paradies für Hühnerschreckfans vor. Über 60 Teilnehmer haben sich dieses Mal aus allen Ecken von Deutschland auf den Weg ins Erzgebirge gemacht. Sie fahren ihre Runden, Gruppen bilden sich um die Zweirad-Oldtimer und es wird fleißig gefachsimpelt.

Der Rentner hat sein Leben lang in der Traktorenwerkstatt geschraubt und kann es auch jetzt noch nicht lassen. Kumpel Franta arbeitet als Busfahrer und in seiner Freizeit werkelt er mit Jaroslav an den kleinen Maschinchen. Deutsch sprechen die beiden zwar nicht, trotzdem haben sie in Oederan schon einige alte Freunde. Techniker können auch ohne Worte fachsimpeln. Zur Not tut es Russisch. Denn die meisten Teilnehmer beim Hühnerschrecktreffen sind so alt wie ihre Zweiräder, und haben noch rudimentäre Russischkenntnisse aus der Schule. "Dass so viele ältere Fans hier sind, liegt vielleicht auch daran, dass sie diese Fahrzeuge noch aus ihrer Kindheit und Jugend kennen", sagt Organisator Drichelt. Drichelt ist aber sicher, dass das diesjährige dritte Treffen nicht das letzte ist.