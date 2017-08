CDU-Chefin Angela Merkel hat fünf Wochen vor der Bundestagswahl in Annaberg-Buchholz den Wahlkampf der Sachsen-CDU eingeläutet. Knapp 1.800 Menschen waren nach Veranstalterangaben in die Bergstadt gekommen, um Merkel zu sehen. Schon in den Tagen zuvor waren die Sicherheitsvorkehrungen in Annaberg-Buchholz erhöht worden. In den Zufahrtsstraßen wurden massive Betonelemente aufgestellt und Stunden vor Beginn der Veranstaltung die Innenstadt weiträumig abgesperrt. Ein massives Polizeiaufgebot, darunter mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte, sicherte die Zugänge zum Marktplatz ab. Unmittelbar vor der Bühne hatten die Veranstalter einen Bereich für geladene Gäste abgesperrt.