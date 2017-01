Auf seiner Tourismus-Wintertour durch das Erzgebirge hat der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig am Donnerstagabend Oberwiesenthal besucht. Er wollte sich erkundigen, wie sich der Skiort auf schneearme Zeiten einstellt. Dabei wurden jedoch weniger die Lösungsvorschläge offenkundig. Vielmehr wurde erneut deutlich, dass beim Thema Tourismus ein tiefer Riss durch den Ort geht.

Wintersport nicht zu schnell abhaken

Zur Gesprächsrunde mit Minister Dulig hatte der Oberwiesenthaler Promi Jens Weißflog in sein Hotel eingeladen. Rund 40 Leute waren dabei – darunter Stadträte, Tourismusunternehmer und der Bürgermeister. Gleich bei den Begrüßungsworten sagte Ex-Skispringer Weißflog, dass ein Tourismus ohne Schnee möglich sei, aber nicht schlagartig. "Mir fehlt der Plan, wo Oberwiesenthal in 15 bis 20 Jahren steht."

Trotz Klimawandel muss nach Meinung von Oberwiesenthaler Tourismusunternehmern auch künftig für Skiangebote gesorgt werden. Bildrechte: Tourist-Information Klingenthal Wie Weißflog plädierten auch andere Tourismusunternehmer am Tisch dafür, weiter auf Wintersport zu setzen und auch zu investieren – in Perspektive für 20 Jahre. So müssten am Fichtelberg neue Lifte gebaut werden, die Beschneiungsanlage benötige mehr Wasser. Zudem habe die bestehende Technik eine Überholung nötig. "Unser Skigebiet ist veraltet", klagte Weißflog. "Die Leute wollen Service und Tschechien macht es vor. Den Gästen ist es egal, ob sie hier oder drüben am Keilberg Ski fahren."

Oberwiesenthal brauche einen Touristmus-Masterplan, so Weißflog und betonte mehrfach: "Wir müssen es gemeinsam tun."

Stadtchef weist Kritik zurück

Weißflogs Kritik, die andere anwesende Tourismusvertreter teilten, ging deutlich in Richtung Rathaus. "Es gibt in Oberwiesenthal ein Kurortentwicklungskonzept, aber es ist kaum was umgesetzt worden."

Bürgermeister Mirko Ernst ließ dies nicht auf sich sitzen, vor allem nicht, dass es an Ideen mangele. "Wir haben so viele Konzeptionen, dass wir das Rathaus tapezieren könnten." Auch stimme es nicht, dass das 2011 verabschiedete Kurortentwicklungskonzept auf Halde liege: "Das Konzept umfasst 40 Punkte, davon haben wir 22 umgesetzt, weitere sind in Arbeit."

Bürgermeister Mirko Ernst: "Dass Oberwiesenthal zu wenig tut, kann ich nicht erkennen." Bildrechte: MDR/Bernd März Die Stadt habe sich gut entwickelt, versicherte der Bürgermeister. Auch der Vorwurf, die Gästezahlen würden seit Jahren sinken, stimme nicht. Pro Jahr würden 550.000 bis 580.000 Übernachtungen gezählt, dazu 500.000 Tagesgäste.



Gleichwohl begrüßte aber auch Mirko Ernst die Idee von einem Masterplan. Dort könnten viel mehr Maßnahmen eingearbeitet werden, begonnen bei der Verkehrsanbindung bis hin zum Ausbau des Skigebiets mit Liftanlagen.

Auch der Bürgermeister wiederholte immer wieder: "Das ist eine gemeinsame Aufgabe."

Von Miteinander keine Spur

Fraglich ist nur, ob es in Oberwiesenthal das viel beschworene "gemeinsam" geben wird. Die Diskussion am Donnerstagabend verlief zwar sachlich, aber es war deutlich zu spüren, dass sich die Redner teils an sich halten mussten. Anhand der Wortmeldungen wurde deutlich, dass sich einige Unternehmer der Stadt vom früheren Bürgermeister in ihren Interessen besser vertreten sahen, als sich noch ein Tourismusverein um die Vermarktung kümmerte und nicht wie seit mittlerweile über zehn Jahren die Stadtverwaltung.

Landrat Frank Vogel brachte es letztlich auf den Punkt: "Es geht ein Riss durch Oberwiesenthal. Sie leben in der Vergangenheit. Halten Sie sich nicht die Verfehlungen der letzten Jahre vor. Schauen Sie nach vorn!" Wohl ahnend, wie schwer dies sein dürfte, sagte Vogel: "Oberwiesenthal braucht Hilfe – einen Mediator. Sonst geht hier alles den Bach runter."

Wirtschaftsminister Dulig hatte still und aufmerksam das Pingpong-Spiel von Vorwürfen verfolgt und dabei ein "Ansteigen der Betriebstemperatur" verspürt. Er sagte, ihm sei es wichtig, dem Ort zu helfen. Ein neutraler Moderator könnte die Lösung darstellen. "Wenn alle das gleiche Ziel haben, dann muss es doch möglich sein, einen Masterplan für die Tourismusentwicklung zu erstellen."

Jens Weißflog zeigte sich offen für eine Mediation. "Es gibt viele Ideen, wir müssen sie anpacken. Denn der nächste Winter kommt bestimmt, aber wir wissen nicht, wie er wird."