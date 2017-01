Binnen weniger Sekunden wird ein Raum oder ein ganzes Gebäude in Nebel gehüllt. So sieht es das Einbruchschutzsystem des Zukos Technologiezentrums Chemnitz vor. Die Anlage wurde am Montag im Vorfeld der Chemnitzer Baumesse präsentiert. Geschäftsführer Friedemann Uhlig erklärte das System mit einem Satz: "Was man nicht sieht, kann man nicht stehlen."