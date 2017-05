Ein Mitangeklagter im Münchner NSU-Prozess muss sich am Montag vor dem Amtsgericht Zwickau wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung verantworten. Wie das Gericht mitteilte, soll André E. einen 18-Jährigen in Zwickau geschlagen, getreten und bedroht haben.