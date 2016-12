Im Zwickauer Prozess um den Mord an einer jungen Frau im Jahr 1987 haben Staatsanwaltschaft und Nebenklage Zweifel an der eingeschränkten Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten geäußert. Zugleich warfen die Anwälte der Familie des Opfers dem Gericht vor, dies nicht ausreichend zu prüfen. Damit reagierten sie darauf, dass der Vorsitzende Richter die ständige Anwesenheit eines Gutachters abgelehnt hat. Nebenklage-Anwalt Herbert Posner sagte nach Ende des dritten Verhandlungstages, er sei unzufrieden damit, wie das Gericht mit der Frage der Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten umgehe. Das bringe keinen Erkenntnisgewinn, hatte der Richter beschieden.

Angeklagt vor dem Landgericht Zwickau ist ein 61 Jahre alter Mann, der nach einem Schlaganfall 2012 gesundheitliche Probleme hat. Ihm wird vorgeworfen, am 9. April 1987 die damals 18 Jahre alte Heike Wunderlich vergewaltigt und erdrosselt zu haben. Laut Gutachten ist der Frührentner nur für zwei Stunden pro Tag mit einer Pause dazwischen verhandlungsfähig. Er musste bisher für jeden Verhandlungstag aus dem Haftkrankenhaus Leipzig nach Zwickau gebracht werden.

Der Anklagevertreter und die Anwälte der Familie des Opfers reagierten deshalb überrascht darauf, dass Helmut S. schon am Dienstag aus dem Haftkrankenhaus Leipzig in die Justizvollzugsanstalt Zwickau gebracht wurde, wo er auch bis zum Donnerstag bleiben soll. Der Richter gab daraufhin den Inhalt eines Briefes wieder, den er auf Anfrage vom Chefarzt des Haftkrankenhauses erhalten hatte. Danach braucht der Angeklagte keine kontinuierliche Betreuung, kann langsam an Krücken gehen und hat keine Sturzneigung. Aus medizinischen Gründen sei der Aufenthalt im Haftkrankenhaus nicht nötig, sondern nur wegen des erhöhten Betreuungsbedarfs.