Im Prozess um den Mord an Heike Wunderlich vor 30 Jahren hat die Nebenklage eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Zudem schlossen sich die Vertreter der Familie am Montag auch der Forderung der Staatsanwaltschaft an, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Im Falle einer Verurteilung würde dieser Umstand eine vorzeitige Haftentlassung erschweren.