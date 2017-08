Seit Dezember 2016 läuft der Prozess um den Mord an Heike Wunderlich vor dem Landgericht Zwickau.

Seit Dezember 2016 läuft der Prozess um den Mord an Heike Wunderlich vor dem Landgericht Zwickau.

Seit Dezember 2016 läuft der Prozess um den Mord an Heike Wunderlich vor dem Landgericht Zwickau. Bildrechte: dpa

Prozess um Mord an Heike Wunderlich "Der DNA-Treffer - da waren wir erstaunt"

Hauptinhalt

Im Prozess um den 30 Jahre zurückliegenden Mord an Heike Wunderlich in Plauen hat am Mittwoch der Chefermittler vor Gericht über Details zur Tätersuche berichtet. Den Angeklagten hatten sie zunächst nicht auf dem Schirm.