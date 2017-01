Der Angeklagte im Prozess um den 30 Jahre zurückliegenden Mord an Heike Wunderlich hat ein umfangreiches Vorstrafenregister. Wie aus den am Donnerstag vor dem Landgericht Zwickau in Teilen verlesenen früheren Urteilen hervorgeht, hat der 61-Jährige unter anderem wegen sexueller Nötigung eine Freiheitsstrafe verbüßt. Der 61 Jahre alte Mann aus dem thüringischen Gera ist angeklagt, weil er am 9. April 1987 die damals 18 Jahre alte Heike Wunderlich vergewaltigt und erdrosselt haben soll.



Nebenklage-Anwalt Herbert Posner sagte: "Die Vorstrafen zeigen ein wenig seine Haltung zu Gewaltanwendung überhaupt und zu Gewaltanwendung gegenüber Frauen." Er sehe Parallelen zum aktuellen Fall, weil der Angeklagte Frauen gewürgt, ihnen mit dem Tod gedroht und sie gezwungen habe, sich sexuell unterzuordnen.