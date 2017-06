Überraschende Wende im Wunderlich-Prozess: Nach Angaben des Vorsitzenden Richters Klaus Hartmann gibt es ein sogenanntes Zellengeständnis des Angeklagten. Demnach soll der 62-Jährige die Tat gegenüber einem Mithäftling in der Haftanstalt Zwickau eingeräumt haben. Dort sitzt der Beschuldigte derzeit in Untersuchungshaft. Das Geständnis soll im Laufe des Verhandlungstages am Montag erörtert werden.