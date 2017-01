Kriminalermittler Enrico Petzold Bildrechte: dpa

Am achten Verhandlungstag im Prozess um den fast 30 Jahre zurückliegenden Mord an Heike Wunderlich hat erstmals ein Ermittler als Zeuge ausgesagt. Kriminalpolizist Enrico Petzold wurde am Montag am Landgericht Zwickau befragt, wie mithilfe einer DNA-Spur der Angeklagte überführt werden konnte. Er erklärte, dass mit Aufkommen der DNA-Analyse die Spuren vom Tatort immer wieder untersucht wurden.



Spur 29 führte zu Helmut S.



2001 fanden die Ermittler erstmals eine unbekannte männliche DNA-Mischspur. Das war Spur 29. Dank verbesserter Analyseverfahren konnte die Spur etwa 15 Jahre später dem Angeklagten zugeordnet werden. Der heute 61-Jährige muss sich nun wegen Mordes verantworten. Zudem wird ihm vorgeworfen, das damals 18-jährige Opfer vergewaltigt zu haben. Bislang schweigt der beschuldigte Frührentner, der wegen eines Schlaganfalls nur eingeschränkt verhandlungsfähig ist, zu den Vorwürfen.



Auszeichnung für Kriminologen



Petzold hatte den Fall 2001 übernommen. Für seine hartnäckige Ermittlungsarbeit ist der Polizist im vergangenen November vom Bund der Kriminalbeamten Sachsen mit dem Paul-Koettig-Preis ausgezeichnet worden. Er hatte maßgeblich zur Aufklärung von Heike Wunderlichs Tod im April 1987 beigetragen.