Vier Wochen nach dem reparaturbedingten Ausfall mehrerer Triebwagen will die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Montag wieder den normalen Verkehr zwischen Chemnitz und Zwickau aufnehmen.

Solche Schilder sollen ab Montag der Vergangenheit angehören. Bildrechte: MDR/L. Müller

Wie das zuständige Bahnunternehmen Transdev mitteilte, sind alle Triebwagen wieder einsatzbereit. Wegen Schäden an den Spurkränzen mussten in den vergangenen Wochen sechs fünfteilige Fahrzeuge zur Wartung in die Werkstätten des französischen Herstellers Alstom. Nach Angaben der MRB war an mehreren Fahrzeugen ein erhöhter Verschleiß an den Spurkränzen der Räder festgestellt worden. Aus Sicherheitsgründen seien diese Triebwagen aus Verkehr gezogen worden.