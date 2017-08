Im tschechischen Litvínov bei Most brennt eine Mülldeponie. Nach Angaben der Stadt Olbernhau ziehen Qualm und Gestank in Richtung Erzgebirge. Betroffen sind demnach Deutschneudorf, Deutscheinsiedel, Seiffen, Neuhausen und Olbernhau. Olbernhaus Bürgermeister Heinz-Peter Haustein sagt MDR SACHSEN, die Menschen sollen in ihren Häusern bleiben und nicht ins Freie gehen. Lautsprecherwagen würden durch die Orte fahren. Den Kindereinrichtungen riet die Stadt, am Dienstag auf Spaziergänge zu verzichten.



Ein tschechisches Nachrichtenportral berichtet, dass das Feuer am Montagnachmittag ausgebrochen sei. In der Nacht war das Feuer unter Kontrolle, allerdings noch nicht gelöscht. Auf der Deponie lagert demnach Hausmüll, der bereits mehrfach - zuletzt im März - brannte. Die tschechischen Behörden haben mit Messfahrzeugen die Schadstoffwerte in der Luft gemessen, aber keine bedenklichen Konzentrationen festgestellt. Trotzdem ist auch die tschechische Bevölkerung aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Über ein Kurznachrichtensystem für Katastrophenfälle werden die Menschen im Nachbarland über den aktuellen Erkenntnisstand informiert.