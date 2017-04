Die Vogtländischen Mundarttage, die am Donnerstag im Freilichtmuseum in Eubabrunn beginnen, wollen Dialekte bewahren. Offenbar sind sie in Gefahr, denn laut Sprachwissenschaftlern wie Evelyn Koch von der TU Dresden sind sie zwar nicht verschwunden, jedoch stark zurückgegangen. Früher habe jedes Dorf seine Mundart gehabt, heute würden sich die Sprechweisen über größere Regionen hinweg angleichen.

Sprachwissenschaftlichen Studien zufolge hat sich im Großraum Dresden-Leipzig-Chemnitz eine Art Einheitssprache entwickelt. Diese sei das, was wir heute unter Sächsisch verstehen, resümiert Evelyn Koch. Dabei hätten sich verschiedene Dialekt-Merkmale vereint. Der Trend habe mit der Entwicklung von Fernsehen, Rundfunk und der zunehmenden Mobilität begonnen. Im vogtländischen Klingenthal beispielsweise gibt es dagegen noch vereinzelt Mundart-Sprecher, die speziell die dort typische Mundart sprechen, freut sich Michael Grimm, der diese in einem kleinen Büchlein zusammengefasst hat. Dabei spreche man teilweise sogar innerhalb Klingenthals noch verschiedene Worte anders aus. Schon im benachbarten Bad Brambach , im südlichsten Zipfel des Vogtlandes, wird eine nordbairische Mundart gesprochen, die sich schon wieder anders anhört. Die meisten der sprachwissenschaftlichen Untersuchungen gab es deshalb in Orten des Erzgebirges und des Vogtlandes, denn in den sächsischen Gebirgsregionen habe sich die ursprüngliche Mundart besser erhalten, so Evelyn Koch von der TU Dresden. Es gäbe teilweise bildhafte Ausdrücke , die in ihrer Emotionalität nur über Mundart transportiert werden könnten.