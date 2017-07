Das Museum Gunzenhauser stellt zum ersten Mal Comics aus. Anna Haifisch findet das cool. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Anna Haifisch verwendet die Markenzeichen klassischer Kunst für ihr eigenes Werk. Das Museum Gunzenhauser zeigt bis zum 21. September rund 40 Bilder und eine Videoanimation der Leipziger Künstlerin im Rahmen der Reihe "Junge zeitgenössische Kunst aus Sachsen". Die 1986 geborene Künstlerin veröffentlicht ihre Comics auf der amerikanischen Internetplattform Vice und hat aus den einzelnen Bildgeschichten mittlerweile zwei Bücher gemacht. Das dritte erscheint in Kürze.

"The Artist" als Alter Ego

Haifischs Titelheld "The Artist" hier in einer Version nach Lukas Cranach d.Ä. Bildrechte: Anna Haifisch In den Geschichten geht es um das Leben eines mehr oder weniger verkrachten Künstlers. Parallelen zu ihrer eigenen Biografie sind dabei kein Zufall, sagt die junge Frau mit einem Augenzwinkern bei der Vorstellung ihrer Arbeiten in Chemnitz. Aber natürlich sei nicht alles 1:1. Schließlich sei die Titelfigur "The Artist" eine eigenständige Figur – ein kleiner dünner Vogel, der sich den Herausforderungen des Künstleralltags stellt. Mal liegt "The Artist" an der Welt verzweifelnd im Bett, ein anderes Mal sehen wir ihn als Van Gogh oder "matissehaft" Reigen tanzend.

Unkonventionelle Ausstellung für unkonventionelle Werke

Für den Kurator der Ausstellung, Stephan Dahme, unterscheiden sich die Comics von Anna Haifisch auch von anderen Bildergeschichten. "Annas Bilder sind nicht mit gewöhnlichen oder klassischen Comics zu vergleichen." Das sei das Einzigartige. Besonders interessant findet Dahme den Bezug zur Kunstgeschichte in den Comic-Stories.

Annas Arbeiten zeichnet Mut zur Einfachheit, Sparsamkeit und Ehrlichkeit aus. Stephan Dahme Kurator Museum Gunzenhauser

Anna Haifischs Comics erscheinen auf der US.Website "Vice". Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz, Museum Gunzenhauser Und weil Comics an sich ein unkonventionelles Medium seien, sei auch die Ausstellung unkonventionell. "Das fängt damit an, dass wir auf eine Beschriftung der Arbeiten verzichtet haben. Wer will, kann sich Handzettel nehmen und durch die Ausstellung gehen." Außerdem habe man den Comics mit Bezug auf berühmte Werke die jeweiligen Originale als Fotokopie gegenübergestellt, sodass der Besucher den direkten Vergleich und Anknüpfungspunkt habe.