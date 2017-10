Museumsnächte sind beliebt. Binnen sechs Stunden können Besucher so kompakt gleich mehrere Museen und Events besuchen. An der Museumsnacht Silberberg beteiligen sich am Montagabend Einrichtungen in Aue, Bad Schlema, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Schneeberg und Schwarzenberg. Anders als in Großstädten, wo oftmals eigens Shuttle-Service eingerichtet wird, muss man zwischen den Orten mit eigenem Gefährt auf Entdeckertour gehen.