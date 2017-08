Die Kriminalpolizei Zwickau ist bei der Aufklärung des Falles um einen tot aufgefunden Säugling einen großen Schritt vorangekommen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zwickau am Freitag mitteilte, konnte die Mutter durch einen DNA-Vergleich ermittelt werden. Bei der Suche nach den Käufern, der am Tatort aufgefundenen Textilien, sei man auf die Frau gestoßen.

Die nun identifizierte 33-jährige Frau aus Wilkau wurde vorläufig festgenommen und am Freitagnachmittag der Haftrichterin in Zwickau vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ. "Es sind jetzt noch umfangreiche Ermittlungen zu führen, bevor der zuständige Staatsanwalt über die Anklageerhebung entscheidet", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Zwickau.

Die Polizei fand in der Nähe des toten Säuglings Textilien. Bildrechte: TNN

Am Abend des 1. Juni hatte ein Landwirt die eingewickelte Leiche des Säuglings in Culitzsch unweit der Kirchberger Straße in Höhe der Bushaltestelle "Schweitzerhaus“ auf einer Wiese gefunden. Die Obduktion ergab, dass es sich um einen neugeborenen Jungen handelte, der bereits mindestens vier bis sechs Wochen vor dem Tag des Auffindens abgelegt worden war.