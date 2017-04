Mangelwirtschaft macht erfinderisch

Nach dem Ende der DDR fror die Bundesrepublik ihre Beziehungen zu Kuba ein. Auch Russland lieferte kaum noch Waren an den ehemaligen Bruderstaat. Doch Not macht erfinderisch. Und so fahren auch heute noch zahlreiche MZ auf Kubas Straßen. Sie werden mit viel Liebe gepflegt. Ersatzteile baut man einfach nach.

MZ und Isch prägen Stadtbild

Eine Isch direkt neben einer MZ Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel Auch die sowjetische Variante der MZ beziehungsweise der alten RT fährt noch auf Kubas Straßen. Das ist die Isch - importiert aus der Sowjetunion.



Die Sowjets hatten das Werk in Zschopau nach dem Krieg demontiert und in Ischewsk wieder aufgebaut. Die Isch Jupiter erinnert sehr an die TS 250. So wie die alte Isch 49 eine fast originalgetreue Kopie der RT des berühmten DKW-Werks ist.

Zukunft der MZs in Kuba ungewiss

Die meisten MZ-Motorräder fahren in Santiago de Cuba, ganz im Osten der Insel. Weil die Straßen dort sehr eng sind, dürfen sie sogar als Motorrad-Taxi benutzt werden. Allerdings verbreiten sie auch den typischen Gestank der Zweitakter. Die Luftverpestung ist ein großes Problem in den Städten. Und so beginnen sich die Kubaner langsam umzuorientieren und es tauchen immer mehr Elektroroller auf.